В Сети появились фото солдата ВС США, задержанного во Владивостоке РЕН ТВ: опубликованы фото задержанного за кражу во Владивостоке солдата ВС США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились фотографии 34-летнего американского военного Гордона Блэка, который был задержан во Владивостоке по подозрению в краже 200 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что потерпевшей оказалась гражданка России, которая состояла с мужчиной в романтических отношениях.

На данный момент известно, что военный был арестован до 2 июля по решению суда во Владивостоке. По предварительной информации, мужчина проходил службу в Южной Корее — уехав в командировку, он должен был вернуться в США, но вместо этого въехал на территорию России, не сообщив об этом командованию. Мужчина, как отмечают «Известия», поселился у жительницы Владивостока, с которой познакомился в интернете. Но после этого он стал поднимать на нее руку, а затем украл у нее 200 тысяч рублей и несколько бутылок алкоголя. Официальный представитель Пентагона Синтия Смит отказалась разглашать детали случившегося, сославшись на деликатность ситуации.

Ранее в МИД России, комментируя ситуацию, подчеркнули, что задержание военного США во Владивостоке не связано со шпионажем или политикой. В министерстве полагают, что речь идет о бытовом криминале, поэтому за судьбой американца ведомство не следит пристально.