В Сети появились новые кадры взрыва жилого дома в Тымовском на Сахалине

Фото: 65.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Новые кадры взрыва жилого пятиэтажного дома по улице Библиотечной, 6а в Тымовском на Сахалине появились в Сети. На видео, которое публикуют «Известия» видно, как в какой-то момент взрывается квартира на нижнем этаже, после чего рушится весь подъезд, над домом поднимаются клубы дыма.

Причиной обрушения дома стал взрыв газа, который произошел из-за неправильной эксплуатации баллонов. В результате погибли девять человек, из них — четверо детей. Соседний подъезд дома закрыт из-за риска обрушения. В районе объявлен траур.

Для жителей дома организован пункт временного размещения в местном ДК. По факту происшествия следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Власти решили демонтировать обвалившийся дом. Тем, кто остался без жилья, помогут с его приобретением.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко сообщил, что женщину, пострадавшую при взрыве в доме в поселке Тымовское Сахалинской области, отправили вертолетом санитарной авиации в одну из больниц Южно-Сахалинска. Ее состояние остается тяжелым.