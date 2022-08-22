В Сети появились новые кадры с места смертельного ДТП под Ульяновском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появились новые кадры с места ДТП под Ульяновском, жертвами которого стали 16 человек. На кадрах, снятых корреспондентом «Известий», видно, что от минивэна осталась только груда металла — фрагменты искореженного автобуса разбросало по всей проезжей части.

Авария с микроавтобусом и двумя грузовиками произошла на трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе около 14:00. Автомобиль буквально сплющило во время столкновения с фурами.

Жертвами аварии стали двое россиян и 14 граждан Киргизии. Еще троих пострадавших госпитализировали. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что за их жизнь борются врачи Николаевской районной больницы — их готовили к переводу в областной специализированный травмоцентр в Ульяновске.

По факту ДТП СК возбудил уголовное дело. По предварительной версии, водитель большегруза вовремя не затормозил на трассе и врезался в микроавтобус, после чего тот зажало между двумя грузовиками.

Ранее в Дагестане в результате аварии погибли семь человек, в том числе ребенок. По неподтвержденным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибшие были семьей, ехавшей в качестве гостей на свадьбу в Ставрополь.