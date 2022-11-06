В Сеть попали новые кадры пожара в костромском кафе «Полигон»

Фото: Ольга Евтушкова/РИА Новости

В Сеть попали новые кадры с места пожара в костромском кафе «Полигон», при котором погибли 13 человек. На видеозаписях видно, как люди в панике пытаются покинуть заведение под крики толпы.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. По последним данным, погибли 13 человек, еще пятеро пострадали. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролируют руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко.

Задержан 23-летний военнослужащий Станислав И. По версии следствия, он произвел серию выстрелов из охотничьей ракетницы, после чего скрылся. Подозреваемый полностью признал свою вину. Также по делу о пожаре была задержана директор компании «Империя», отвечающей за работу кафе «Полигон».