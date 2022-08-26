В Сети появились кадры задержания членов «Правого сектора» в Ставрополье

Фото: РИА Новости

В Ставропольском крае силовики задержали двух 50-летних сторонников «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Как передают «Известия», в сумке одного из них оперативники обнаружили пистолет Макарова с полным магазином патронов.

При себе задержанный имел барсетку. В присутствии понятых оперативники открыли сумку, где лежало оружие и личные вещи. В одном из отделений хранились обереги и иконки.

По данным источника, один из экстремистов был таксистом. Он постоянно менял внешность и не возвращал огромные кредиты. Второй задержанный в прошлом отбывал срок за незаконный оборот наркотиков. Источник уточнил, что один из сторонников «Правого сектора» является ветераном боевых действий, имеет специальность взрывотехника и удостоверение члена комитета социальной защиты ветеранов и инвалидов Минобороны России.

Недавно над ними состоялся суд. Алексея Андрусова признали виновным в организации экстремистской деятельности. За участие в организации «Правый сектор» мужчине назначили три года и два месяца колонии строгого режима. Он заявил, что раскаялся в содеянном и призвал сограждан не совершать его ошибок.

Я присягнул экстремистской организации «Правый сектор», которая убивает наших русских братьев на Донбассе. Спасибо сотрудникам, что вовремя остановили меня, и я не совершил других ошибок, — сказал Андрусов.

Его «соратника» Рудакова, занимавшегося вербовкой россиян и хранившего оружие, приговорили к пяти годам колонии.

Ранее на Ставрополье задержали сторонника «Правого сектора», планировавшего поджог зданий на курортах Ставропольского края. Под угрозой были административные здания Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска.