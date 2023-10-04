В Сети появились кадры уничтожения РСЗО «Град» в районе Часова Яра Репортер Руденко опубликовал видео уничтожения РСЗО «Град» в районе Часова Яра

Фото: МО РФ

Южная группировка войск ВС России успешно ликвидировала реактивную систему залпового огня ВСУ «Град» вблизи населенного пункта Часов Яр Бахмутского района, сообщает репортер ВГТРК Андрей Руденко. Кадры работы российских бойцов журналист опубликовал в Telegram-канале.

Кадры уничтожения РСЗО «Град» в районе н.п. Часов Яр подразделениями Южной группировки войск ВС РФ в рамках контрбатарейной борьбы, — подписал видео Руденко.

Также в Сети опубликовали видео с ликвидированной колонной ВСУ на Запорожском направлении. В кадре можно заметить уничтоженный британский танк Challenger 2.

Ранее авиация группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении поразила пункты временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины. Помимо этого, в процессе контрбатарейной борьбы были уничтожены одно орудие и три минометных расчета противника. Вместе с тем группировка смогла отразить атаку украинской армии в направлении Приютного.

Тем временем министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские силы в зоне проведения спецоперации существенно ослабили боевой потенциал противника. По его словам, украинская армия получила серьезный урон.