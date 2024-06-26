Опубликованы кадры сошедшего с рельсов в Коми поезда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал кадры с места схода пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск. ЧП произошло 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги на территории Республики Коми.

По данным канала, с рельсов сошли девять вагонов поезда, информация по пострадавшим уточняется. Также РЖД в своем Telegram-канале сообщили, что к месту аварии направлены сотрудники оперативных служб, оказывается помощь пассажирам. Движение поездов на данном участке приостановлено.

Ранее в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО сообщили, что в Красноярском крае на станции Рябинино электропоезд сбил 84-летнюю пенсионерку, которая пыталась перебежать пути. Машинист подал сигнал и экстренно затормозил, однако избежать ЧП не удалось. Пострадавшая скончалась до приезда скорой.

До этого в Шатковском округе Нижегородской области грузовой поезд сбил мопед. В результате происшествия погиб 17-летний подросток. Мальчик выехал на переезд Поя — Шатки перед стремительно приближающимся поездом. Водитель успел нажать на кнопку экстренного торможения, однако столкновения избежать не удалось.