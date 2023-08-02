В Сети появились кадры с военным из Уфы, который грозится взорвать гранату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появились кадры с военнослужащим из Уфы, который грозится взорвать гранату на Нагаевском шоссе, кадрами поделился Telegram-канал SHOT. По информации СМИ, сотрудники ДПС разворачивают все машины, которые следуют в сторону опасного участка. Полицейские ведут переговоры с «подрывником».

По данным Telegram-канала Mash, вооруженный мужчина захватил заправку «ЛукОЙЛ» на Нагаевском шоссе. Как рассказал очевидец, у нападающего имеется минимум шесть гранат — две на руках и четыре на теле.

Как утверждают авторы Telegram-канала «Осторожно, новости», мужчина является 39-летним контрактником, против которого возбудили уголовное дело. Авторы заявляют, что ему удалось сбежать от силовиков во время поездки в психиатрическое учреждение. Мужчина требует прекратить уголовное дело против него.

О том, что в Башкирии военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу, ранее сообщал Telegram-канал Baza.

В начале июля Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии мобилизованного, который дважды сбегал из воинской части. В первый раз военнослужащий дезертировал 14 декабря. Его нашли лишь в марте и вернули в распоряжение части, однако спустя несколько недель он снова сбежал.