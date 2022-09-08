Стали известны подробности резонансного убийства в Ялте Полиция Ялты задержала всех участников резонансного убийства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ялте полиция задержала всех участников резонансного убийства мужчины возле «Автокафе», сообщили в МВД по Республике Крым. Дело переквалифицировано по статье «Убийство» и передано в Следственный комитет.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 5 на 6 сентября. 34-летний Сергей Сухов распивал алкоголь вместе со своими знакомыми 37-летним Владимиром Киковцом и командиром взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» Кириллом Гонтаренко. По словам очевидцев, внезапно между мужчинами завязалась драка. Предполагается, что Киковец и Гонтаренко в течение 15 минут избивали Сухова руками и ногами, после чего положили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Около 05:30 в городскую больницу был доставлен мужчина в тяжелом состоянии с множественными резаными ранами. Потерпевшего привезли в лечебное учреждение на автомобиле двое мужчин, после чего скрылись, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Правоохранители позднее нашли автомобиль, на котором Сухова привезли в больницу. В нем находились Киковец и Гонтаренко — их задержали и доставили в отдел полиции для дачи показаний. Последний заявил, что был не участником, а свидетелем преступления, и его отпустили, однако позже после появления ряда доказательств его причастности к делу, вернули обратно в участок.

В связи с тем, что пострадавший от полученных ранений скончался в медицинском учреждении, материалы уголовного дела сотрудниками УМВД России по г. Ялте переданы для переквалификации и дальнейшего расследования в следственные органы, — уточнили в полиции.

Известно, что Гонтаренко и Сухов были друзьями детства, никогда не ссорились. Знакомые считают, что, скорее всего, конфликт завязался на почве выпитого алкоголя. По словам друзей убитого, Гонтаренко уже отбывал срок — он убил человека бордюром за шампанское и конфеты к Новому году.

Сухов занимался спортом, подводным плаванием, работал в отделе безопасности в одном из заведений в Большой Ялте. Друзья говорят, что он был добр и отзывчив.

Ранее Следственный комитет в Крыму потребовал от республиканского МВД передать уголовное дело об убийстве Сухова. Его в ближайшее время примут в производство.