В Сети появились кадры с места столкновения поездов под Ульяновском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал фото и видео с места столкновения поездов в Ульяновской области 22 ноября. На кадрах виден поврежденный локомотив, возле которого лежат обломки от него.

Baza отмечает, что пострадали несколько пассажиров. Они отделались легкими ушибами.

Два поезда столкнулись лоб в лоб в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги, между станциями Бряндино и Тиинск. Отмечалось, что пассажирский поезд Адлер — Пермь с 396 пассажирами столкнулся с маневровым поездом.

1 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на железнодорожных путях по направлению Унеча — Рассуха сработало неизвестное взрывное устройство, в результате чего сошел поезд, состоящий из 60 вагонов. По словам Богомаза, в результате ЧП никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Mash, мощность взрывного устройства, которым подорвали железную дорогу, была не менее 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Местные жители ранее заявили, что слышали два взрыва с того направления, где произошло ЧП. Позднее в Сети появились первые кадры с места случившегося, которые свидетельствуют о том, что первым с путей сошел локомотив, а вслед за ним еще семь вагонов.