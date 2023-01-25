В Сети появились кадры с места смертельной аварии в Тульской области

Фото: 71.mchs.gov

Telegram-канал «112» опубликовал кадры с места смертельного ДТП на трассе в Тульской области, в результате которого погибли девять человек. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Volkswagen Transporter, водитель которого выехал на встречную полосу, после чего машина врезалась в фуру.

На кадрах можно заметить, как спасатели пытаются достать тела погибших из поврежденного автомобиля и отбрасывают отпиленные части машины в сторону. На месте аварии также работают полицейские.

Ранее пять человек погибли в ДТП с двумя иномарками под Челябинском. По данным регионального управления МВД, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу.

20 января пассажирский автобус попал в аварию в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области, в результате чего пострадали 13 человек, включая шестерых детей. ДТП произошло из-за того, что водителю стало плохо. Автобус следовал по маршруту Комбинат — Машзавод.