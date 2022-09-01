В Сети появились кадры до смертельной аварии с мусоровозом в Истре

Фото: Соцсети

В Сети появились кадры до смертельной аварии с мусоровозом в Истре, на которые попали женщина с двумя дочками. На видеозаписи, опубликованной РЕН ТВ видно, как мать ушла далеко вперед, разговаривая по телефону, а дети остались одни. Отмечается, что дети могли попасть под колеса грузовика после того, как семья вышла на проезжую часть. Женщина отошла в сторону, чтобы дождаться детей, но они разминулись.

Судя по всему, когда семья выходила на проезжую часть, женщина отошла в сторону, дожидаясь, когда дочери ее догонят, но они разминулись, и девочки в итоге попали на роковую дорогу, — говорится в публикации.

Водитель мусоровоза утром 1 сентября сбил девочек 2017 и 2019 года в Истре. ЧП произошло около 08:40 мск на улице Ленина. Одна из девочек скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями. Сотрудник больницы рассказал, что вторая девочка тоже погибла.

Позже в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что одна из двух девочек, которую считали погибшей в ДТП с мусоровозом в подмосковной Истре, жива и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В ведомстве пояснили, что медики оказывают несовершеннолетней всю необходимую помощь, проводится комплекс диагностических мероприятий. Данную информацию подтвердили в истринской администрации.