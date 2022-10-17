В Сети появились кадры с летчиком упавшего в Ейске самолета

Фото: vk.com/krd_chp/Global Look Press

Ейск

В Сети появилось видео с летчиком разбившегося в Ейске самолета Су-34 в первые минуты после крушения. Пилот успел катапультироваться и приземлиться на соседней улице, где его нашли прохожие. Видео публикует РИА Новости.

Летчик находится в сознании, он лежит на дороге и не может встать. На фоне происходящего слышны взрывы от детонирующих боеприпасов. На данный момент число пострадавших в результате крушения самолета в Ейске увеличилось до 25 человек. Шесть человек пропали без вести, четверо погибли. Пожар в жилом доме, на который упал военный самолет, по информации регионального ГУ МЧС, потушен.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что горящие остатки упавшего в Ейске военного самолета Су-34 потушили. Пожар локализован и эвакуация жителей соседних домов приостановлена.