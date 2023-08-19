В Сети появились кадры, предположительно, с танкером SIG после удара ВСУ

Фото: shutterstock.com

В Сети опубликованы кадры, предположительно, с поврежденным танкером SIG, который был атакован беспилотниками ВСУ. На кадрах видно, что судно получило огромную пробоину во время удара. Как утверждает голос за кадром, диаметр дыры составляет не менее восьми метров. Минобороны России не комментировало эти кадры.

5 августа председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в результате атаки украинскими морскими дронами в Керченском проливе был поврежден гражданский российский танкер SIG. Танкер находился на якорной стоянке 471. При атаке никто не погиб. Рогов добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова Крым.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва осуждает нападение ВСУ на российское гражданское судно. Она заявила, что террористические атаки Киева не останутся без ответа, а их авторы неминуемо понесут наказание. По словам дипломата, ответственность за удар уже фактически взяла на себя СБУ в лице ее председателя Василия Малюка, который охарактеризовал данный поступок как «законный, логичный и эффективный шаг».