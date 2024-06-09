В Сети появились кадры пожара в Белгородской области Гладков: людей эвакуировали из-за пожара в Ракитянском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в нежилом помещении в Ракитянском районе Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Местные жители публикуют в соцсетях кадры с места пожара.

По словам Гладкова, сейчас нет информации о пострадавших. Жителей окружающих домов эвакуируют на безопасное расстояние. Глава района Анатолий Климов и оперативные службы находятся на месте происшествия.

Ранее село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. По словам Гладкова, один из дронов сбросил взрывное устройство на автомобиль, другой — на здание, пострадавших нет.

До этого в пресс-службе Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область вечером 2 июня. По данным ведомства, в небе над регионом было сбито пять дронов. Уточняется, что ПВО работала с 16:50 до 17:50 по московскому времени.

Кроме того, Гладков сообщил о смерти замглавы Корочанского района — секретаря Совета безопасности района Игоря Нечипоренко в результате детонации боеприпаса. По его данным, незначительные ранения также получили главы двух сельских поселений.