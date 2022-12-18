В Сети появились кадры последствий работы ПВО в Белгороде Губернатор Белгородской области Гладков опубликовал кадры повреждений после работы систем ПВО

Фото: gladkov_vv/vk.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры повреждений домов и автомобилей после работы систем ПВО. В некоторых домах выбило стекла, осколки повредили кузова автомобилей. По его словам, осколочные ранения получили четыре жителя города. В данный момент на месте инцидента работают экстренные службы, продолжается подомовой обход территории.

Есть четверо пострадавших средней степени тяжести. <...> Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Также в микрорайоне Луч в четырех многоквартирных домах есть повреждения остекления. Различные повреждения есть и в частном секторе, по предварительным данным, в 14 жилых домах и 9 автомобилях, — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне губернатор cообщил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, один из украинских снарядов попал в подвал школы. На место прибыли оперативные службы.

Ранее Гладков показал, как продвигается строительство засечной черты, которая сооружается в связи с напряженной обстановкой и многочисленными обстрелами с украинской стороны. По словам губернатора, работы, которые начались в апреле, ведутся в соответствии с ранее утвержденным графиком.