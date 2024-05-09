В Сети появились кадры, на которых Кадыров тянет внедорожник Toyota Даудов опубликовал видео, на котором Рамзан Кадыров тянет внедорожник

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Помощник главы Чечни Умар Даудов опубликовал в Telegram-канале видео, на котором республиканский лидер в Грозном тянет внедорожник Toyota Land Cruiser. На кадрах видно, что машина благодаря усилиям Рамзана Кадыров двигается с места.

Собаки лают, караван идет, — подписал видео Даудов.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече в Кремле с Кадыровым и выложила их совместную фотографию. Она отметила, что бицепс у главы Чечни каменный, а здоровье отменное.

Недавно Кадыров призывал взять под контроль Одессу и Харьков в течение месяца. По его мнению, российским войскам следует активнее нападать и «бить жестко», пока на это есть время.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыки назвал его план невыполнимым. Он подчеркнул, что важно подходить к действиям в первую очередь с позиций сохранения жизни военнослужащих и командиров. Военэксперт отметил, что Россия имеет оперативно-тактические успехи на поле боя и сейчас противника «надо дожимать». Однако торопиться с этим не стоит, уверен Дандыкин. Он предположил, что взятие Одессы и Харькова может произойти через несколько месяцев.