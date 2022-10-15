В Сети появились кадры момента массового ДТП под Красноярском

Фото: vk.com/hp_krsk

В Сети появилось видео массовой аварии под Красноярском. На кадрах видно, как грузовик на скорости врезается в легковушку, следующую по полосе встречного движения. В результате ДТП пострадал один человек, сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края.

Инцидент произошел утром на трассе Красноярск — Железногорск в Березовском районе. На дороге столкнулись десять автомобилей. По предварительной информации ГИБДД, сначала столкнулось несколько легковых машин, а затем грузовик влетел в «Тойоту Королу».

Водитель грузового автомобиля «МАН», двигающегося в попутном направлении, пытаясь избежать столкновения с участниками произошедших ДТП, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота Корола» с последующим съездом в кювет. Кроме этого, грузовым автомобилем были задеты: «Ивеко», «Мазда», «Хонда» и «Тойота», — говорится в сообщении.

В результате ДТП с грузовиком пострадал 45-летний водитель «Тойоты». Он​ был доставлен в медицинское учреждение.

Причиной аварии, по версии ГИБДД, стала скользкая дорога. В настоящее время сотрудники продолжают работу на месте инцидента.

Ранее автобус международного перевозчика, ехавший из Риги в Санкт-Петербург, столкнулся лоб в лоб с грузовиком КамАЗ на трассе под Кингисеппом. По имеющейся информации, один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.