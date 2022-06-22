В Сети появились фото с места падения Ан-30, пассажиры которого выжили

Фото: ysia.ru

В Сети появились фотографии потерпевшего крушение самолета Ан-30 в Якутии. На опубликованных Telegram-каналом Shot кадрах видно, что у судна повреждены хвостовая и носовая части, а также крыло и один из двигателей.

Ан-30 направлялся по маршруту Якутск — Оленек. Незадолго до посадки он пропал с радаров, экипаж судна перестал выходить на связь, а в назначенное время так и не прибыл в аэропорт.

На поиски Ан-32 направили другой борт, а также вертолет Ми-8. Спустя несколько часов судно нашли в 70 километрах от точки прибытия. На борту находились семь человек, трое из них были госпитализированы.

Причиной экстренной посадки стала полная выработка топлива. Как пояснил пилот, двигатели внезапно остановились и ему пришлось немедленно сажать самолет.

Ранее в Якутии самолет Ан-2 исчез с радаров на пути к Вертикальному. На борту судна находились три человека. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.