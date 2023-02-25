В Сети показали кадры удара ВСУ по машине скорой помощи в Донецке

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадры ракетного удара из крупнокалиберной артиллерии ВСУ по мирному району Донецка, в результате которого погибла бригада медиков, появились в Сети. Видео, снятое украинским беспилотником 23 февраля, разместил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На видео запечатлен момент прилета ракеты по автомобилю скорой помощи. Рядом находились машины спасателей. Все они приехали на помощь раненым после первого удара ВСУ, обстрелявших этот район столицы ДНР минутами ранее.

В результате попадания ракеты скорую с медиками изрешетило осколками. Погибли водитель, санитар и два фельдшера.

ВСУ обстреляли центр Донецка, используя ствольную артиллерию натовского калибра 155 мм и реактивные системы залпового огня, в числе которых были HIMARS.

Ранее министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев заявил, что после обстрела Петровского района Донецка 23 февраля погибли сотрудники бригады скорой медицинской помощи. Сразу было известно о гибели трех медиков. Министр выразил соболезнования родным и близким погибших.