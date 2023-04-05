В Сети опубликовали доказательство существования «эскадронов смерти» СБУ Басурин опубликовал документ об «эскадронах смерти» СБУ в Херсоне

Фото: СБУ

В Херсонской области украинские силовики выявляют и ликвидируют военных ВСУ, которые отказывается выполнять приказы командования, сообщил полковник в отставке, военный эксперт Эдуард Басурин в своем Telegram-канале. В доказательство он опубликовал фото приказа главы херсонского управления СБУ, назвав такую практику «эскадронами смерти».

В сети начинают распространять документ, в котором начальник СБУ в г. Херсон приказывает личному составу, проводить проверки военных ВСУ. Те, кто отказывается выполнять приказы задерживать и содержать в отдельных камерах, в случаях невозможности задержания, нейтрализовать на месте, — написал Басурин.

Ранее сообщалось, что бойцы украинского подразделения «Кракен» терроризируют мирных жителей Харьковской области. В Telegram-канале российского военного ведомства уточнили, что представители формирования проводят ночные «карательные рейды» в домах местных жителей по наводкам СБУ. Во время подобных набегов военные применяют насилие и похищают людей.