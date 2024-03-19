В Сестрорецке кот остался без лап после истязаний живодером

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кот по кличке Кардамон лишился лап после того, как более пяти дней прожил с конечностями, туго завязанными веревками, сообщил Telegram-канал «78 новости». Питомца могли отдать в ненадежные руки, считают волонтеры.

В приют «КотКурорт» 1 февраля обратились сотрудники Сестрорецкого кладбища. Оказалось, что кот приполз к магазину ритуальных услуг. Ему сперва ампутировали передние лапки, а позже ветеринар настоял на удалении задних конечностей.

Отмечается, что кот кастрирован и не боится людей. В приюте считают, что животное около пяти лет прожило у хозяев, но по каким-то причинам его пристроили в ненадежные руки. Истязавший животное живодер не установлен.

Ранее живущий в поселке Первомайское в Ленинградской области уроженец Кении голыми руками разорвал попугая своей пятилетней дочери. Ему не понравилось, что девочка не хотела назвать птицу в честь его родины. После этого мужчина устроил погром в доме, после чего пьяным и без прав сел за руль автомобиля и уехал. Его задержали и поместили под стражу на 10 суток. Расправу над птицей он отрицает.

Убийство попугая происходило на глазах пятилетней хозяйки питомца и ее старшего брата, который подарил ей эту птицу породы корелла. Девочка хотела назвать попугая в честь России.