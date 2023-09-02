В Серпухове мужчина угрожал зарезать прохожих за отказ дать прикурить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Серпухове нетрезвый мужчина угрожал зарезать ножом компанию друзей за отказ дать прикурить, сообщает Telegram-канал SHOT. Злоумышленника задержала полиция, в настоящее время проводится проверка.

Канал отмечает, что инцидент произошел на улице Луначарского. Трое друзей стояли у магазина, к ним подошел пьяный прохожий и спросил, есть ли у них прикурить. Они ответили, что у них нет зажигалки и спичек, после чего мужчина вытащил нож и стал угрожать, что зарежет их.

Двое молодых людей из группы сбили злоумышленника с ног и отобрали у него холодное оружие. По данным SHOT, после задержания выяснилось, что молодым людям угрожал 36-летний уроженец Саратовской области.

Ранее жительница Перми ударила ножом собутыльника за то, что он вылил водку в раковину. Женщина ранила знакомого в шею и грудь. После случившегося россиянка вызвала скорую помощь и полицию. Когда на место произошедшего приехал участковый, женщина передала ему нож и дала признательные показания.

Во время заседания суда она рассказала, что мужчина, который был пьянее, чем она, спровоцировал конфликт, вылив в раковину водку, не принадлежавшую ему. Россиянка призналась, что впала в ярость. Суд приговорил пермячку к трем годам лишения свободы условно.