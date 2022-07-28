В Серпухове дерево упало на ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Серпухове на входе в парк «Жемчужина» у дерева отломилась массивная ветка, упавшая на ребенка. Как передает Telegram-канал 112, 13-летнюю девочку госпитализировали с открытым переломом правой ноги и ушибами.

Девочка пробегала по пешеходной дорожке, когда из-за порыва ветра вырвало ветку дерева и та рухнула на нее. Школьница выбралась из-под грубы листьев и веток, попыталась встать и идти, но не смогла. К ней сразу же подбежали неравнодушные прохожие.

Молодые люди взяли девочку на руки и отнесли на несколько метров в сторону. Женщины помогли вызвать скорую помощь.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать молния, ударившая в ствол дерева.

Отец девочки сообщил, что не будет обращаться в полицию. Он указал, что не имеет ни к кому претензий.

В середине июля в центре Москвы дерево упало в квартиру жилого дома. В квартире находился 12-летний ребенок, отделавшийся испугом. Его мать объяснила, что дерево разбило окно, когда она отводила в сад младшего. Женщина намерена обратиться в суд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о сильнейшем грозовом шторме. Он рекомендовал жителям столицы внимательнее выбирать маршруты следования и не парковаться близко к деревьям.