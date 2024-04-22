В Сергиевом Посаде вспыхнул хлебокомбинат В Сергиевом Посаде пожарные выехали к горящему хлебокомбинату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сергиевом Посаде в Московской области днем 22 апреля загорелся хлебокомбинат, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что пожарные уже направились к месту ЧП. МЧС России информацию о возгорании пока не комментировало.

По данным канала, огонь вспыхнул во время ремонтных работ на кровле. На кадрах предоставленных очевидцами пожара можно заметить клубы черного дыма. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Все причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее в Воронеже на машиностроительном заводе «Эникмаш-В» произошел крупный пожар. Там горел цех по производству электрооборудования. Как сообщал Telegram-канал Baza, площадь возгорания составила около 3 тысячи квадратных метров. По данным МЧС России, в результате пожара на заводе «Эникмаш-В» три человека погибли, двое пострадали.

В Астраханской области вечером в воскресенье, 21 апреля, случился пожар в магазине. Горела крыша здания, а также торговые павильоны. Сначала огонь охватил 650 квадратных метров, а затем распространился на площади 1200 «квадратов». В результате пожар ликвидировали. Данных о жертвах и пострадавших в результате ЧП нет.