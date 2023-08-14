В Сергиевом Посаде после взрыва потребовалась замена стекол в 96 домах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После взрыва на складе с пиротехникой в подмосковном Сергиевом Посаде в 19 квартирах семи многоквартирных домов и трех местах общего пользования в двух домах выполнены работы по замене остекления, сообщили «360» в Фонде капитального ремонта Московской области. В общей сложности работы потребуется провести в 96 домах, добавили в ведомстве.

Как уточняет издание, на стадии монтажа идут работы в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и подъезда в одном доме.

Взрыв в Сергиевом Посаде на складе компании «Пиро-Росс», занимающейся производством пиротехники, произошел 9 августа. В результате пострадали более 80 человек. Одна женщина — сотрудница расположенного по соседству Загорского оптико-механического завода — скончалась в больнице. Администрация городского округа взяла на себя организацию похорон погибшей. Сергиево-Посадский суд Московской области арестовал технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева на два месяца.

В настоящее время в Сергиево-Посадской больнице остаются семь человек, пострадавших при взрыве. По информации регионального Минздрава, состояние пациентов — средней степени тяжести, им продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.