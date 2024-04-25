Cобака и двое мужчин задохнулись в машине под Уфой

В башкирское селе Веселое двое мужчин в возрасте 53 и 55 лет вместе с собакой задохнулись в машине, сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета. Автомобиль марки ВАЗ-2115 был обнаружен в болоте недалеко от поселения.

По предварительным данным, утром 25 апреля 2024 года тела двоих мужчин и собаки с признаками отравления выхлопными газами были обнаружены в заведенном автомобиле «ВАЗ 21150», который застрял в водоеме, — сообщили в Следкоме.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Башкортостане врачи успешно извлекли отвертку из головы пациента, который получил травму во время бытового конфликта. 44-летний мужчина был доставлен в больницу города Кумертау в критическом состоянии. Томография показала, что отвертка повредила мозжечок, но не задела крупные сосуды, которые снабжают мозг. Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин уточнил, что операцией занимались специалисты больницы и она продолжалась около часа. За это время врачам удалось спасти жизнь пациента.