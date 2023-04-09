В селах Белгородской области появились памятки об эвакуации

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В селах Белгородской области появились памятки, в которых перечисляется порядок действий на случай эвакуации, сообщает Telegram-канал Baza. Местным жителям также рассказали, какие вещи необходимо брать с собой, отправляясь в безопасное место.

Согласно памятке, при получении информации об эвакуации следует оповестить об этом родственников и знакомых, взять «тревожный чемоданчик», закрыть квартиру или дом и отправиться на сборный эвакуационный пункт. Там, а также на приемном пункте в безопасном районе нужно будет пройти регистрацию. Если же гражданин эвакуируется к родственникам или в иное безопасное место, то об этом необходимо известить главу населенного пункта.

Что касается «тревожного чемоданчика», то в его содержимое включены документы, удостоверяющие личность, банковские карты и наличные средства, сотовый телефон с зарядным устройством, аптечка первой помощи, фонарик с батарейками, зажигалки, смена белья, запас продуктов и воды на трое суток на одного человека и другие необходимые вещи.

Ранее сообщалось, что два села в Белгородской области подверглись обстрелу с украинской стороны. В селе Вознесеновка получили повреждения несколько жилых домов и хозяйственных построек, местные жители не пострадали. В селе Тишанка также были повреждены четыре дома – выбиты стекла и посечены фасады. Среди жильцов пострадавших нет.

В начале апреля мэрия Белгорода порекомендовала главам предприятий принять дополнительные меры безопасности для сотрудников, в том числе подготовить окопы и другие укрытия. Также предпринимателям посоветовали усиливать здания щитовыми конструкциями и мешками с песком.