ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского калибра» СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов «натовского калибра»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские войска за три часа выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно представленным данным, обстрел начался в 19:30 по местному времени.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметра (кассетный), — указано в сообщении.

Позднее, с 20:35 до 22:45, Украина выпустила еще 13 аналогичных снарядов по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам города. Кроме того, с 20:20 до 21:25 город обстреляли 10 «натовскими» снарядами.

9 августа мэр города Алексей Кулемзин сообщил о том, что четырехлетняя девочка погибла при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Снаряд попал в жилой дом на улице Осоавиахима.

До этого мэр Донецка заявил, что украинские войска обстреляли поселок Азотный в Куйбышевском районе города. По его словам, среди жителей есть пострадавшие. Он также привел данные СЦКК: согласно им, под огонь ВСУ помимо Куйбышевского попали также районы Ворошиловский, Киевский, Кировский и Петровский. По ним украинские войска выпустили пять боеприпасов кассетного типа, две ракеты из РСЗО и 37 снарядов калибра 155 мм.