В сбрасываемой воде во Владивостоке превышена ПДК вредных веществ в 450 раз

Фото: Guo Feizhou / XinHua / Global Look Press

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воде, сбрасываемой в море во Владивостоке, превышена в 450 раз. В ведомстве уточнили, что это происходит из-за невыполнения очистки. Отмечается, что через 18 выпусков сбрасывается неочищенная вода.

Установлено, что во Владивостоке сточные воды сбрасываются через 18 выпусков без очистки. В результате поступающие на них стоки сбрасываются в Японское море с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ более чем в 450 раз, — сказано в сообщении ведомства.

Прокуроры уже обратились в суд, который обязал правительство Приморья, мэрию Владивостока и краевое предприятие «Приморский водоканал» обеспечить очистку сбрасываемой в море воды.

На полигоне ТБО «Новый Свет — ЭКО» в Ленинградской области ранее осыпалась мусорная свалка. По словам председателя госэконадзора региона Маринэ Тоноян, вероятной причиной схода откоса террикона стали нарушения при складировании отходов. Прокуратура начала проверку инцидента. На место происшествия выехал природоохранный прокурор и специалисты управления Росприроднадзора по Ленобласти. Также в близлежащий населенный пункт прибыли инспекторы и мобильная лаборатория для контроля состояния воздуха.