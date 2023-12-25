В Саяно-Шушенском заповеднике запечатлели битву двух маралов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автоматический фоторегистратор в Саяно-Шушенском заповеднике запечатлел двух крупных маралов, которые сошлись в поединке. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Красноярск № 1», видно как представители семейства оленей сцепились рогами и бодаются в заснеженном лесу.

Данный подвид благородного оленя обитает на всей территории природного комплекса, плотность населения заметно выше в южной его части. Самцы держатся отдельно от самок, кроме периода гона, в то же время животные могут объединяться в небольшие группы.

Марал имеет классические оленьи формы и пропорциональное телосложение, шея относительно длинная, голова держится высоко над линией спины. У самцов большие ветвистые рога, самки этих животных безрогие.

Ранее в Московском зоопарке свои первые шаги совершил детеныш панды, появившийся на свет в августе. Это стало первым случаем рождения панды в истории России. Первые шаги дались малышке нелегко. Поначалу панда попыталась приподняться, привстала на лапы, неуверенно сделала первый шаг и упала.

В ноябре Московский зоопарк показал кадры с малышкой, подросшей до 5 кг. Перед этим гендиректор зоосада Светлана Акулова публиковала видео, на котором мама-панда Диндин играет с детенышем.