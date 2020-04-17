В Саратовской области закрыли на карантин город Ершов

https://static.news.ru/photo/a7e0370c-8090-11ea-bc4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Саратовзем.рф/vk.com

Власти Саратовской области запретили въезд и выезд из города Ершова после выявления 15 случаев коронавирусной инфекции.

Принято решение о вводе на территории города Ершова режима карантина, — говорится в сообщении Министерства информации и печати области.

В городе запрещено проводить образовательные, зрелищные, культурно-развлекательные мероприятия, ограничивается работа лечебных учреждений, здания и сооружения дезинфицируются.

За последние сутки в Ершовском районе выявлено 4 случая коронавирусной инфекции, общее число заражённых в районе составляет 15 человек. Под медицинским наблюдением находятся 124 жителя, которые контактировали с заболевшими.

NEWS.ru писал, что карантин ввели в тюменском военном училище. Там зафиксирован очаг распространения коронавирусной инфекции. Заразились 15 военнослужащих.

На 17 апреля в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции (+4070 за последние сутки), 2590 выздоровели (+286 за последние сутки). Умерли 273 человека (+41 за последние сутки). В Москве 18 105 (+1959 за последние сутки) заболевших, 1517 выздоровели, 127 умерли.