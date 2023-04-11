В Саратовской области загорелся мазут В Саратовской области загорелся мазут на площади в 100 кв. метров

Фото: t.me/krasnoarmeysk64

Мазут и мусор загорелись на территории бывшего завода в Красноармейске Саратовской области, сообщили в ГУ МЧС. По данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, на место происшествия выехали инспекторы ведомства и передвижная лаборатория Центра лабораторного анализа и технических измерений

Красноармейск, 3-й микрорайон. Горит мазут, мусор. На месте два пожарных расчета. В 15:08 (14:08 мск) [произошла] локализация пожара, — сообщили в управлении.

По данным ведомства, площадь пожара составила 100 кв. м. Очаг возгорания локализован.

Ранее в Омске произошел пожар на складе по производству пластика. Площадь возгорания составляла 3,5 тысячи квадратных метров. С огнем боролись 96 спасателей, задействовали 26 единиц техники. На ликвидацию пламени ушло больше 12 часов. Никто не пострадал.

27 марта пожар вспыхнул в районе Минского автомобильного завода (МАЗ) в Белоруссии. Очевидцы утверждали, что перед возгоранием было слышно несколько хлопков. В тот же день в соцсетях сообщали о пожаре на заводе «Минскжелезобетон», но эта информация не подтвердилась.