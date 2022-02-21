В Саратовской области введут режим ЧС из-за прибытия беженцев с Донбасса

В Саратовской области вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием эвакуированных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, решение об этом принял губернатор Валерий Радаев, информацию об этом опубликовала пресс-служба главы региона в Telegram-канале. Для беженцев также будет организована медпомощь, а приехавшие дети смогут продолжить процесс обучения в школах региона.

Валерий Радаев провел оперативное совещание по приему беженцев, эвакуированных с территории Донецкой и Луганской народных республик. Глава региона дал следующие поручения: для оперативной организации приема беженцев ввести режим ЧС на территории Саратовской области; министерству труда и социальной защиты — обеспечить проживание беженцев, прибывающих на территорию региона. За каждым объектом, в которых разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплен персональный ответственный, — сказано в сообщении.

Беженцы также будут обеспечены необходимым медицинским сопровождением, а для детей, приехавших из Донецка и Луганска, должен быть организован образовательный процесс, такие поручения губернатор дал областному минздраву и министерству образования региона.

Власти Пензенской области ранее также ввели режим ЧС в связи с ожидаемым приездом в регион эвакуированных жителей Донбасса. Распоряжение об этом подписал губернатор Олег Мельниченко. О готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили уже более 30 регионов России