В Саратовской области в ДТП погибли три человека

https://static.news.ru/photo/e2805bc0-693e-11eb-b0c9-96000091f725_660.jpg Фото: 64.mchs.gov.ru

Три человека погибли в Саратовской области в результате ДТП. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.

Инцидент случился около 14:00 (13:00 мск) на автодороге Базарный Карабулак — Вольск около села Вязовка. По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» и автомобиля Chery Tiggo.

В результате водитель и пассажир автомобиля Chery Tiggo, водитель автомобиля ГАЗ скончались на месте ДТП, — цитирует сообщение РИА Новости.

По предварительной информации, четверо пассажиров госпитализированы. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее NEWS.ru писал, что координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов посоветовал автомобилистам пройти техосмотр до 1 марта, пока ещё действуют старые правила. В противном же случае можно нарваться на крупный штраф.

Дело в том, что с начала марта в России вступает в силу закон, согласно которому все диагностические карты, полученные без осмотра машины, аннулируют. Пройти такой техосмотр можно будет теперь только в пункте осмотра автомобиля, где, по словам Шкуматова, начнётся «настоящий аншлаг».