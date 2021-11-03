В Саратовской области ужесточаются требования по наличию QR-кодов

Решением правительства Саратовской области с 8 ноября в регионе вводится использование QR-кодов для посещения работниками и клиентами торговых центров, отелей, баз отдыха, страховых и микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщил в своём Telegram-канале вице-губернатор Роман Бусаргин.

Обстановка в регионе продолжает оставаться напряжённой, в связи с чем деятельность предприятий должна быть организована при соблюдении следующих условий. С 8 ноября текущего года до стабилизации эпидемиологической обстановки устанавливаются обязательные требования о наличии QR-кода для работников, контактирующих с потребителями, а также посетителей объектов, предоставляющих гостиничные услуги, <...> торговых центров, торгово-развлекательных центров, торговых комплексов, <...> микрофинансовых и страховых организаций, туристских баз, баз отдыха, — говорится в сообщении.

По словам вице-губернатора, также QR-коды потребуются для посещения косметологических, спа- и массажных салонов, парикмахерских, салонов красоты, организаций, оказывающих бытовые услуги, объектов торговли товарами непродовольственной группы, кроме тех, у которых товары первой необходимости в ассортименте составляют не менее 30%.

Допуск на работу сотрудников банков и организаций почтовой связи, непосредственно контактирующих с потребителями, также осуществляется на основе QR-кода. С 15 ноября текущего года центры «Мои документы» переходят на обслуживание заявителей исключительно по предварительной записи, — добавил Бусаргин.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев установил дополнительные нерабочие дни с 27 по 29 октября с сохранением за работниками зарплаты кроме основного периода с 30 октября по 7 ноября, которые были введены по всей стране указом президента. Позднее правительство приняло решение на этот же срок в регионе закрыть непродовольственные магазины, кроме аптек, кинотеатры, цирки, а также заведения общепита, за исключением обслуживания навынос.

Всего в регионе подтверждено 104 498 случаев заражения коронавирусом, их число растёт. Накануне был зарегистрирован очередной максимум — 633 человек за последние сутки. Скончались 3979 пациентов с COVID-19.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что практически все регионы страны ввели QR-коды для посещения общественных мест в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией.