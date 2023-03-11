В Саратовской области умерла девочка, на которую упали футбольные ворота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В больнице Саратовской области умерла девочка, на которую упали футбольные ворота. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин. После инцидента ребенок находился в коме.

К сожалению, врачи не смогли помочь, из-за крайне тяжелых травм ребенок погиб, — написал Костин.

Инцидент произошел в субботу, 11 марта, в селе Титоренко Энгельсского района. На 10-летнюю девочку упали спортивные ворота. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

Следователи регионального управления СК РФ возбудили два уголовных дела — о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Челябинской области 10-летнего ребенка убило свалившейся глыбой льда. Инцидент произошел в селе Фершампенуаз.