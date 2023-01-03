В Саратовской области опровергли гибель мобилизованных из региона в ДНР

Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

Последствия обстрела здания ПТУ в Макеевке

Власти Саратовской области не подтверждают сообщения ряда СМИ о погибших в Макеевке мобилизованных из региона, заявила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора субъекта РФ Диана Бурлаченко. По ее словам, в городе не находились мобилизованные из Саратова и области.

По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было, — сказала она.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. Согласно данным ведомства, погибли 63 военных. Он заверил, что родственникам и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь.

В связи с трагедией в Макеевке в Самаре на площади Славы прошел памятный митинг. Мероприятие началось со службы по умершим. Собравшиеся почтили память солдат минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню. Память о погибших также почтили в Тольятти.