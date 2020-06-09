В Саратовской области около 600 медработников больны коронавирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 70% предприятий торговли, а также 80% предприятий сферы услуг возобновили работу в Москве. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

На сегодняшний день у нас уже практически 70% магазинов открылось и уже почти 80% открылось [предприятий] сферы услуг. Понятно, рестораторы у нас только впереди, будем смотреть, потому что это одна...