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В Саратовской области около 600 медработников больны коронавирусом

21:43, 09 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил число медицинских работников, которые больны коронавирусом. Их оказалось около 600 человек.

По указу президента РФ в Фонд социального страхования министерством здравоохранения области поданы списки с 35 медицинских организаций на 80 человек, у которых подтверждено заражение при выполнении профессиональных обязанностей. Всего такая работа проводится в отношении 587 медицинских работников, у которых подтвержден COVID-19, — цитирует его РИА Новости.

На сегодняшний день около 19 медицинских работников получили страховые выплаты на сумму в 1,307 млн рублей.

NEWS.ru сообщал ранее, что около 50 медиков Мариинской больницы заразились коронавирусом. Тесты были сделаны большинству персонала учреждения.

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