В Саратовской области около 600 медработников больны коронавирусом

https://static.news.ru/photo/492d9c16-aa81-11ea-978e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил число медицинских работников, которые больны коронавирусом. Их оказалось около 600 человек.
По указу президента РФ в Фонд социального страхования министерством здравоохранения области поданы списки с 35 медицинских организаций на 80 человек, у которых подтверждено заражение при выполнении профессиональных обязанностей. Всего такая работа проводится в отношении 587 медицинских работников, у которых подтвержден COVID-19, — цитирует его РИА Новости.
На сегодняшний день около 19 медицинских работников получили страховые выплаты на сумму в 1,307 млн рублей.
NEWS.ru сообщал ранее, что около 50 медиков Мариинской больницы заразились коронавирусом. Тесты были сделаны большинству персонала учреждения.