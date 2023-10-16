В Саратовской области обнаружили обломки беспилотника

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что обломки беспилотника самолетного типа обнаружены в Балаковском районе Саратовской области. По данным канала, дрон мог быть сбит системами противовоздушной защиты. В результате падения БПЛА никто не пострадал. Минобороны России информацию не комментировало.

Кана пишет, что дрон был обнаружен комбайнером местной агрофирмы «Пегас», он наткнулся на беспилотник во время уборки урожая. О находке сообщили в правоохранительные органы, сотрудники силовых служб оперативно оцепили район. В настоящее время они изучают обломки аппарата. По данным SHOT, в результате падения БПЛА никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины запустили два беспилотника в направлении Белгородской области. По данным Министерства обороны России, аппараты были сбиты дежурными средствами противовоздушной защиты. Действия Киева в ведомстве охарактеризовали как попытку совершения теракта. Также украинская армия попыталась атаковать объекты в Курской области. Над областным центром удалось сбить по меньшей мере 12 дронов противника. Пострадавших в результате атаки нет.