В саратовских школах закрыли свыше 200 классов на карантин ТАСС: в саратовских школах закрыли 237 классов на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области 237 классов в школах, а также ряд групп в детских садах закрыты на карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство образования. Причиной тому стало распространение гриппа и ОРВИ в области.

В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты: детский сад поселка Модин Озинского района, четыре школы. <...> Частично закрыты семь групп в шести детских садах, 237 классов в 70 школах, — цитирует агентство сообщение ведомства.

По данным регионального Минздрава, в последней декаде ноября в области было выявлено более 16,7 тысячи случаев ОРВИ. Рост заболеваемости составил 15,6%, эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 58,27%.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что закрытие школ и перевод учащихся на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом не планируется. Он также добавил, что нет речи и о введении в школах масочного режима. При этом министр допустил, что такие меры могут быть приняты по решению региональных органов управления образованием, но на федеральном уровне ограничений не будет.