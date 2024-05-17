В Саратове женщина перекрестилась перед тем, как ограбить кассу магазина В Саратове воровка вынесла деньги из четырех разных магазинов за сутки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Саратове женщина за день обворовала как минимум четыре магазина в двух торговых центрах. Об этом NEWS.ru рассказала сотрудница одного из моллов. При этом воровка крестится перед тем, как забрать себе деньги, что можно разглядеть на одном из видео с камер видеонаблюдения.

По словам сотрудницы молла, сначала подозреваемая обворовала три отдела в ТЦ «Happy Молл». В магазине товаров для дома и ремонта она смогла попасть в подсобное помещение и вынести оттуда ключи от сейфа, из которого в итоге вытащила 200 тысяч рублей. После в магазине одежды она взяла из кассы 400 тысяч рублей. В магазине нижнего белья ей удалось присвоить лишь 13,5 тысячи рублей.

Затем злоумышленница отправилась в ТЦ «Форум». Там она выкрала 30 тысяч рублей. Видео с воровкой распространили по всем ближайшим торговым центрам.

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