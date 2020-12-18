В Саратове завели дело о халатности чиновников из-за нападений собак

https://static.news.ru/photo/3d8a4632-412d-11eb-a293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении сотрудников мэрии Саратова из-за многочисленных случаев нападения бродячих собак на людей.

С начала 2020 года в городе отмечено 53 подобных случая, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области. Восемь раз животные нападали на детей. Во всех случаях пострадавшим потребовалась помощь медиков.

По данным следствия, городские чиновники в нарушение законодательства не организовали должным образом процессы отлова, содержания и перевозки безнадзорных животных. При этом в городе выросла популяция бродячих собак и они стали вести себя агрессивно.

В случае, если вина чиновников будет установлена судом, им грозит до трёх месяцев ограничения свободы.

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