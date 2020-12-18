В Саратове завели дело о халатности чиновников из-за нападений собак

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении сотрудников мэрии Саратова из-за многочисленных случаев нападения бродячих собак на людей.
С начала 2020 года в городе отмечено 53 подобных случая, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области. Восемь раз животные нападали на детей. Во всех случаях пострадавшим потребовалась помощь медиков.
По данным следствия, городские чиновники в нарушение законодательства не организовали должным образом процессы отлова, содержания и перевозки безнадзорных животных. При этом в городе выросла популяция бродячих собак и они стали вести себя агрессивно.
В случае, если вина чиновников будет установлена судом, им грозит до трёх месяцев ограничения свободы.
Ранее NEWS.ru писал о нападении собаки на девятилетнюю девочку в Волгоградской области. Животное было переносчиком бешенства и заразило ребёнка неизлечимой болезнью. Медики попробовали применить экспериментальный метод лечения, однако их усилия успехом не увенчались. Школьница скончалась в реанимации.