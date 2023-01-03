Саратовский губернатор выразил соболезнования родным погибших в Макеевке

Фото: Иван Ноябрев/ТАСС

Последствия обстрела здания ПТУ в Макеевке

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке. Он отметил, что каждый военный на передовой — защитник страны и народа, а смерть бойцов является общей болью.

Разделяем горечь утраты по погибшим в Макеевке российским военнослужащим. Погибшие ребята были в том числе из соседнего региона — Самарской области. Скорбим вместе. Глубокие соболезнования родным и близким, — написал он.

Начальник пресс-службы губернатора субъекта РФ Диана Бурлаченко ранее заявила, что власти Саратовской области не подтверждают сообщения ряда СМИ о погибших в Макеевке мобилизованных из региона. По ее словам, в городе не находились мобилизованные из Саратова и области.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. Он заверил, что родственникам и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь. Согласно данным ведомства, погибли 63 военных.