В Саратове ветеринары спасли собаку с алкогольным отравлением

https://static.news.ru/photo/0adc3e7e-7d15-11eb-929e-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Собака по кличке Жуля разгрызла бутылку с пивом и выпила 0,3 литра напитка. Ветеринарам пришлось спасать животное от алкогольного отравления. Инцидент произошёл в Саратове.

Хозяин привёз животное в ветеринарную клинику, расположенную на территории Детского парка. Специалистам пришлось провести процедуру детоксикации. Через несколько часов состояние собаки улучшилось, она вновь начала бегать по дому и донимать своего хвостатого коллегу — кота, проживающего с ней под одной крышей.

Сейчас уже всё хорошо! Спасибо Вам большое! — рассказал ветврачам владелец животного.

Ветеринары напомнили, что собакам и кошкам ни в коем случае нельзя давать алкоголь. Содержащийся в нём этанол токсичен для животных. Если животное употребило алкоголь, его нужно показать ветеринару, сообщает «Регион 64».

Как писал NEWS.ru, в Туве собаки насмерть загрызли 35-летнюю женщину. Инцидент произошёл в районе дач. Животные не были привязаны, они вырвались за пределы территории и покусали местную жительницу. Она скончалась в больнице. По факту произошедшего проводится проверка. Хозяев трёх животных уже установили.