В Саратове ветеринары спасли отравившуюся пивом собаку

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В Саратове собака разгрызла бутылку пива и употребила около 300 граммов напитка, после чего её пришлось спасать ветеринарам.

Инцидент произошёл в День кошек (1 марта), сообщают медики в своём аккаунте в Instagram.

Собака Жуля отметила День кошек и попала с алкогольным отравлением в клинику. Она разгрызла бутылку с пивом и выпила около 0,3 литра, получив острое алкогольное отравление, — написали ветеринары.

Собаке вовремя оказали помощь в местной ветеринарной клинике. Животному была проведена терапия для детоксикации. К утре Жуля уже вновь донимала кота, сообщил хозяин.

Ветеринары напомнили, что этиловый спирт, содержащийся в алкогольных напитках вреден для кошек и собак. В зависимости от дозы он может привести к фатальным последствиям.

Если собака употребила алкоголь, поспешите показать её ветеринару. В случае тяжёлого алкогольного отравления питомец будет сильно обезвожен и потребуются внутривенные инъекции, — советуют ветеренары.

Ранее NEWS.ru писал о другой помощи людей животным. Так, в Челябинске волонтёры спасли самого толстого лабрадора по кличке Хаммер от усыпления. Животное настолько располнело, что прежние хозяева захотели избавиться от преданного друга.

Экс-владельцы мохнатого изначально сами раскормили его аж до 90 килограммов. Позднее, поняв, что содержать такого пухляка им не под силу, они привезли животное в ветеринарную клинику, где вознамерились усыпить жизнерадостного толстяка.