Сигнальная ракета попала в квартиру в Саратове

https://static.news.ru/photo/7474ebec-533f-11eb-993b-fa163e074e61_660.jpg Фото: gun66.ru

Жители Саратова обнаружили неприятную находку, вернувшись в квартиру после новогодних праздников. На балконе были разбиты окна, а в кухне лежала сигнальная ракета СХТ-40, которую используют в армии для предупреждения о химической тревоге.

Ракета залетела в квартиру на 19-м этаже. Она расплавила небольшую часть верхней крышки холодильника. Там она пролежала до возращения жильцов.

Расстроенные хозяева квартиры написали заявление в полицию, чтобы силовики установили, кто запускал ракету в жилом районе, передаёт Lenta.ru.

Как писал NEWS.ru, в Пскове ефрейтор случайно два раза выстрелил из боевой машины десанта в воздух, когда обслуживал её в воинской части. Одна из болванок разбила крышу местного торгового центра и приземлилась в магазине «Детский мир». В результате инцидента никто не пострадал, а из торгового центра эвакуировали 300 человек. Куда упала вторая болванка — неизвестно.

Ранее в Афганистане участники свадьбы стали жертвами попадания ракеты. Инцидент произошёл в провинции Вардак. Погибли три человека, девять получили ранения.