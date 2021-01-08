Сигнальная ракета попала в квартиру в Саратове

Жители Саратова обнаружили неприятную находку, вернувшись в квартиру после новогодних праздников. На балконе были разбиты окна, а в кухне лежала сигнальная ракета СХТ-40, которую используют в армии для предупреждения о химической тревоге.
Ракета залетела в квартиру на 19-м этаже. Она расплавила небольшую часть верхней крышки холодильника. Там она пролежала до возращения жильцов.
Расстроенные хозяева квартиры написали заявление в полицию, чтобы силовики установили, кто запускал ракету в жилом районе,
Как писал NEWS.ru, в Пскове ефрейтор случайно два раза выстрелил из боевой машины десанта в воздух, когда обслуживал её в воинской части. Одна из болванок разбила крышу местного торгового центра и приземлилась в магазине «Детский мир». В результате инцидента никто не пострадал, а из торгового центра эвакуировали 300 человек. Куда упала вторая болванка — неизвестно.
Ранее в Афганистане участники свадьбы стали жертвами попадания ракеты. Инцидент произошёл в провинции Вардак. Погибли три человека, девять получили ранения.