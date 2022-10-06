В Саратове уладили конфликт с мобилизованными из Оренбуржья

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Конфликт между мобилизованными из Оренбуржья и начальством полка в Саратове улажен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По его словам, сотрудники аппарата губернатора и областного военкомата доложили обстановку и получили пояснения по резонансной ситуации.

Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан, — сказано в сообщении.

Паслер также отметил, что представителей региона направили в подразделение в Вольске, откуда было записано видеообращение. По его словам, у мобилизованных нет претензий к условиям в части, а вопросы носили исключительно личный характер. Губернатор пообещал продолжить взаимодействие с Министерством обороны по учету военных специальностей мобилизованных.

Как пишет «СаратовБизнесКонсалтинг», скандал разразился в учебном центре, расположенном в районе Кумысной Поляны, куда попали мобилизованные в Оренбургской области офицеры. Военных привезли для распределения в формируемый мотострелковый полк, однако начальник штаба полка заявил, что должностей по военно-учетным специальностям для них нет, и допустил оскорбительные высказывания в адрес 10 офицеров, среди которых есть участники боевых действий. В ответ офицеры составили обращение на имя президента России Владимира Путина, в котором говорили о неудовлетворительных условиях содержания и оскорблениях в центре.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал о посещении учебных воинских частей, в которых размещены призванные в ходе частичной мобилизации. Состояние некоторых из них главу региона ужаснуло. В частности, он указал на разбитые и ржавые душевые, «убитые» кровати или их отсутствие, нехватку обмундирования и плац, «как после бомбежки». Он подчеркнул, что войска следует обеспечить всем необходимым, сплотиться с армией и оказать ей всестороннюю поддержку.