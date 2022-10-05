В Саратове студенты медуниверситета вернулись в общежитие после пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство студентов государственного медицинского университета вернулись в здание общежития после пожара в Саратове. Остальные переселились в соседнее общежитие, сообщил в своем Telegram-канале ректор вуза Андрей Еремин.

Большинство студентов сейчас вернулись в свои комнаты. А ребят, чьи комнаты нуждаются в уборке, оперативно переселили в наше соседнее общежитие N3, — говорится в сообщении.

Ректор уточнил, что при пожаре пострадали три студента, они отравились продуктами горения. Но их состояние не вызывает опасения. Всем была оказана на месте необходимая помощь.

Возгорание в общежитии медуниверситета на 2-й Садовой улице произошло в комнате на третьем этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 270 человек, двоих вывели спасатели. Медицинская помощь понадобилась пяти студентам. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

По факту происшествия прокуратура области организовала проверку.

Ранее в поселке Северомуйск в Бурятии при пожаре в восьмиквартирном жилом доме погибли четыре человека. Это двое мужчин и две женщины.