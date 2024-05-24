В Саратове молодой человек хотел стать красивее и у него начал гнить нос В Саратове у молодого человека загноился нос из-за самостоятельной ринопластики

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В Саратове молодой человек разрезал канцелярским ножом свой нос, чтобы самостоятельно провести ринопластику, передает Telegram-канал «112 ЧП». По данным канала, он соединил рану суперклеем и наложил на переносицу пластырь.

Рана на носу начала гноиться, но молодой человек продолжал использовать подручные средства для решения проблемы. С его слов, на протяжении трех дней у него была высокая температура, но к медикам молодой человек так и не обращался. О продолжении истории неизвестно.

Ранее у жительницы Краснодара Надежды опустился глаз после стоматологической операции. По словам женщины, врачи забыли достать у нее из десны тампон. Она рассказала, что после жалобы врачам на боль ей назначили гайморотомию. Несмотря на успешную операцию, женщина продолжала чувствовать дискомфорт. Когда десну повторно вскрыли, то обнаружили там забытый тампон, который уже успел подгнить.

В итоге ей потребовалась чистка, которую провели через десять дней. В ходе операции женщине сломали миндальную перегородку и повредили глазную ось, из-за чего глаз опустился вниз.